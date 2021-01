Il Corriere della Sera: "Inter, la partita più dura non è in campo. Suning accelera per l'addio"

"Inter, la partita più dura non è in campo. Suning accelera per l'addio". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica all'interno ai nerazzurri nell'edizione odierna. La proprietà è in sofferenza, ma questo fa sì che la trattativa proceda spedita con Bc Partners. Il prezzo sarà di 750 milioni per la totalità del club, ma è difficile che il fondo prenda tutto subito: per la quota di minoranza potrebbero intervenire gli americani del fondo Ares. Si rincorrono voci di un imminente addio dell'ad corporate Alessandro Antonello: allo stato si tratta di un'ipotesi prematura. Le partite più dure per l'Inter sono fuori dal campo.