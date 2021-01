Il Corriere della Sera: "L'Inter segna sei gol mentre il Milan resta in vetta"

Il Corriere della Sera stamani sceglie di titolare la propria prima pagina così: "L'Inter segna sei gol e il Milan resta in vetta". L'oro di Lautaro esalta l'Inter, che prima soffre e poi dilaga. Lukaku s'infortuna e rimane in dubbio per la Samp. Il Crotone di Stroppa va sull'1-0, ma i nerazzurri si riprendono e restano a meno uno dal Milan , che sfrutta una perla di Leao. Un gol alla Ibra per il portoghese, mentre Donnarumma è un muro: i rossoneri in dieci passano e mantengono il comando. Continua dunque la marcia del Diavolo, il Benevento ci prova però poi deve arrendersi.