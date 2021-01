Il Corriere della Sera: "La Juve perde pezzi ma trova punti preziosi in classifica"

vedi letture

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "La Juve perde pezzi ma trova punti preziosi in classifica". Inter a -4 e Milan a -7 prima dell'incrocio contro i nerazzurri a San Siro di domenica prossima. La laboriosa vittoria contro il Sassuolo ridotto in 10 a fine primo tempo è un segnale importante così come, purtroppo, gli infortuni accorsi a McKennie e Dybala. Domenica sarà ancora "Scala del calcio", magari con qualche uomo in meno, ma con qualche certezza in più.