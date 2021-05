Il Corriere della Sera: "Serie A, vincono tutte le squadre in corsa per la Champions"

"Serie A, vincono tutte le squadre in corsa per la Champions" è il titolo scelto dal Corriere della Sera, in prima pagina, per l'apertura della sua edizione odierna. Il quotidiano sottolinea come Atalanta, Milan, Napoli , Juventus e Lazio e cioè tutti i club in corsa per aggiudicarsi la qualificazione alla prossima Champions League abbiano portato a casa i tre punti ieri. Ad oggi rimarrebbero fuori Juventus e Lazio.