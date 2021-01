Il Corriere dello Sport: "Inter, ecco il Contismo. Ricostruita l'identità come fece Mourinho"

"Inter, ecco il Contismo. Ricostruita l'identità come fece Mourinho". Questo il titolo che il Corriere dello Sport utilizza in edicola stamani sui nerazzurri. Ci ha messo un po' di più rispetto a quando era alla Juventus, ma Conte è riuscito a rispolverare il senso del successo anche a Milano. Nessuno aveva lavorato così tanto da Mourinho in poi sull'identità e l'ex ct lo ha fatto escludendo giocatori eccellenti come Nainggolan, Icardi, ma anche Perisic il primo anno. Il manifesto del suo calcio si è visto contro i bianconeri: difesa senza cedimenti, centrocampo multitasking e punte di sostegno. Ora serve rifare la stessa partita altre 20 volte.