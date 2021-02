Il Corriere dello Sport: "Inter, Lukaku è imprescindibile. Senza di lui la squadra va resettata"

"Inter, Lukaku è imprescindibile. Senza di lui la squadra va resettata". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica in edicola nell'edizione odierna. L'assenza del belga mette in crisi il modo di giocare della squadra di Conte che lo sostituisce con Sanchez che però non segna dal 28 novembre. Pinamonti è rientrato adesso da un infortunio alla caviglia e non è ancora al top per certi palcoscenici. Lukaku tornerà titolare a Firenze dopo aver visto dalla tribuna insieme all'altro grande assente, Hakimi, Inter-Juventus.