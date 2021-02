Il Corriere dello Sport: "Lazio, Lotito applaudito dalla squadra dopo il pagamento degli stipendi"

"Lazio, Lotito applaudito dalla squadra dopo il pagamento degli stipendi". Questo il titolo che il Corriere dello Sport utilizza al suo interno sui biancocelesti stamani. Il presidente ieri all'ora di pranzo è entrato nella club house della società e i calciatori hanno ringraziato per il pagamento degli stipendi di febbraio e marzo della scorsa settimana. Il saluto l'ha toccato nell'animo, si intenerisce facilmente quando cede alla glacialità delle smorfie da duro. Con Inzaghi anche l'incontro di ieri non è stato decisivo per il rinnovo. Ogni giorno può essere quello buono per accogliere la lieta notizia.