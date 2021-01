Il Corriere di Bergamo: "Gioielleria Atalanta. Col Gasp le cessioni hanno fruttato 320 milioni"

vedi letture

"Gioielleria Atalanta. Col Gasp le cessioni hanno fruttato 320 milioni". Questo il titolo che il Corriere di Bergamo in edicola stamani dedica ai bergamaschi. Da Caldara fino a Diallo, l'incasso con Gasperini è stato di oltre 320 milioni dal calciomercato. Il difensore fu ceduto a 15 più bonus alla Juventus, Gagliardini a 28 complessivi all'Inter, Kessie oltre i 30 milioni, Conti a 24 più il cartellino di Pessina. Poi è stata la volta di Mancini che è andato alla Roma per 15 milioni e di Castagne, al Leicester per 25. I tre più costosi però sono Bastoni (31,1 considerando il prezzo di Eguelfi, Carraro e Bettella), Kulusevski che è costato 35 più 9 di bonus ai bianconeri con Muratore che ha fatto il percorso inverso e, per ultimo, Amad Diallo che è valso 30 milioni più bonus che lo portano sui 40 al Manchester United.