Il Corriere di Bologna: "Niente extra-budget. Mihajlovic non avrà una nuova punta"

Il Corriere di Bologna nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno ai rossoblù con il titolo seguente: "Niente extra-budget. Mihajlovic non avrà una nuova punta". Salvo sorprese il mercato della squadra emiliana non sarà completato da un centravanti. Barrow, alternato a Palacio, avrà quindi modo di essere lanciato perché nonostante il tempo per lavorare e chiudere un'operazione ci sia, il Bologna ha deciso di non stanziare altri soldi da investire nell'attaccante. A meno che non si palesino occasioni inattese negli incastri del mercato o non arrivino brutte notizie dall'infermeria.