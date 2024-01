Il Corriere di Roma sull'ultrà laziale del petardo: "Per me era una torcia da stadio"

"Per me era una torcia da stadio". Queste dichiarazioni, riportate oggi in prima pagina sul Corriere di Roma, sono state rilasciate da Andrea Giubbino. Si tratta del tifoso della Lazio arrestato per aver tirato un petardo che, esplodendo, ha fatto perdere un orecchio al supporter romanista Federico Luciani.