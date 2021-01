Il QS: "Inter, solo Eriksen può cambiare il mercato. Scambio con Torreira?"

"Inter, solo Eriksen può cambiare il mercato. Scambio con Torreira?". Questo il titolo che il QS in edicola stamani dedica ai nerazzurri. Marotta e Ausilio stanno da tempo cercando di trovare una sistemazione al danese, ma l'impresa è ardua sia per i costi dello stipendio che per quelli legati al cartellino pagato un anno fa a sei mesi dalla scadenza 20 milioni dal Tottenham. I club interessati sono proprio gli Spurs e l'Arsenal che potrebbe inserire nell'affare Lucas Torreira, in prestito dall'ottobre scorso all'Atletico Madrid dove però sta trovando poco spazio.