Il QS: "Italia, audizioni per il centravanti. Mancini cerca il suo numero 9"

Il QS, stamani in edicola, scrive che contro l'Irlanda del Nord giocherà Immobile, con la Bulgaria Belotti, mentre in Lituania Caputo. Perché il mestiere del "9" in Nazionale fa sempre rima con precariato - si legge - D'altra parte Mancini non ha ancora trovato il suo centravanti ideale e allora via, tutti sulla giostra del gol. Le audizioni per la punta proseguono, dunque, sebbene non è che si veda granché in giro di così deflagrante da ribaltare le "non gerarchie" del ct.