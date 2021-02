Il QS: "Juve unita per uscire dalla crisi e Ronaldo è tornato CR7"

"Juve unita per uscire dalla crisi e Ronaldo è tornato CR7", titola QS. Per trentotto minuti ieri sera abbiamo coltivato la convinzione che sarebbe stato più facile un Crotone salvo piuttosto che la Juventus campione d'Italia. Poi dal letargo bianconero spunta fuori la testa di Cristiano Ronaldo. Con il 3 a 0 al Crotone la Juventus accorcia le distanze sulla prima in classifica: -8 dall'Inter che con il famoso recupero potrebbero diventare -5. Il Crotone ci ha detto che CR7 è tornato la macchina implacabile da gol e poi c'è McKennie: la rete del texano è il simbolo della Juventus che vuole uscire da questo momento difficile per rivendicare il proprio ruolo. Missioni che con i vari ritorni dall'infermeria sarebbe decisamente più facile.