Il QS: "La Serie Asl e il nuovo rischio play off. Serve una linea comune per evitarli"

Secondo il QS oggi in edicola c'è un nuovo rischio play off. "La Serie Asl e il nuovo rischio play off. Serve una linea comune per evitarli" scrive il quotidiano. Se gli stop delle Asl dovessero moltiplicarsi a dismisura, la soluzione rimasta sarebbe solo quella dei playoff. E' necessario trovare uniformità tra le parti in causa: le Asl stanno di fatto sconfessando il lavoro degli scienziati scomodati dal mondo del pallone per trovare un protocollo. Sarà il caso che si trovi una linea comune, con la regia del Ministero della Salute, altrimenti i mesi passati a studiare il protozoo a cosa sono serviti? A ritrovarci di nuovo qui a parlare dell'incubo playoff?