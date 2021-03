Il Milan affronta il Man United. Corriere dello Sport: "Una vetrina europea per crescere ancora"

Il Corriere dello Sport dedica spazio alla sfida tra Manchester United e Milan di oggi: "Una vetrina europea per crescere ancora". I rossoneri attesi a Old Trafford con 7 elementi in meno, gli stessi che hanno saltato il Verona. Proprio grazie a partite come quelli di oggi, il Milan spera di crescere e di completare la maturazione di un gruppo giovane che affronta l'Europa per la prima volta, sperando di restare stabilmente nella vetrina europea, magari in Champions a partire dall'anno prossimo.