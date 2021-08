Il Milan non deve sbagliare la scelta del 10. Tuttosport: "Tanti nomi, prima deve uscire Hauge"

Il Milan non può sbagliare la scelta del trequartista, ma occorrono pazienza e soldi. Ai rossoneri ne sono stati accostati tanti in questo periodo, a partire da James Rodriguez fino ad Hakim Ziyech, passando per Nikola Vlasic. Per quest'ultimo il CSKA Mosca vuole 30 milioni, ma non apre, al momento, al prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il giocatore del Chelsea invece è complicato perché i Blues vogliono monetizzare dalla sua cessione e perché, se arrivasse in prestito, dovrebbe giocare la Coppa d'Africa e sarebbe controproducente. Infine in lizza ci sono sempre Josip Ilicic e Isco. L'atalantino vuole i rossoneri, ma non ci sono stati ancora contatti ufficiali tra i club. La Dea lo valuta 8 milioni ed il Milan potrebbe offrire un indennizzo e la rinuncia ai bonus su Pessina. Per lo spagnolo del Real invece i Blancos chiedono 20 milioni di euro. Tutto bloccato però prima della cessione di Jens-Petter Hauge per il quale l'Eintracht potrebbe rilanciare dopo aver venduto Younes e/o Kostic. A riportarlo è Tuttosport.