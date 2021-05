Il Milan si muove per de Paul. La Gazzetta dello Sport: "Hauge e soldi all'Udinese"

Il Milan si è mosso per De Paul. Il prezzo fissato dalla famiglia Pozzo è di 40 milioni di euro. I rossoneri, secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport contano di combinare una soluzione più abbordabile, inserendo nell'affare oltre a un conguaglio alcuni giovani rossoneri. In lista c'è l'esterno Hauge, come anche Pobega e Brescianini. I vertici bianconeri hanno preso atto, ma si sono riservati di dare una risposta più avanti. Per la dirigenza milanista sarà determinante assicurarsi il consenso del giocatore e del suo entourage.