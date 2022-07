Il Napoli fa sul serio per Raspadori. La Gazzetta: "C'è l'intesa col giocatore: pronto il contratto"

Il Napoli fa sul serio per Raspadori. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport la squadra di De Laurentis si sarebbe fatto sotto per il gioiellino del Sassuolo che è diventato il primo obiettivo come rinforzo in attacco. Il club è vicino all'intesa con la punta, ora deve convincere il Sassuolo che non concede sconti: per il giocatore è pronto un contratto da 2,5 milioni a salire.