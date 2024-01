Il Napoli vuole Barak, ne parlerà a Riyad. Gazzetta: "Dietro il sogno è Chalobah"

Sistemati gli arrivi di Ngonge dal Verona e Traorè dal Bournemouth, il Napoli ora cerca un centrocampista per incrementare il reparto, privo anche di Anguissa in Coppa d’Africa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i partenopei seguono da tempo Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina nel mirino già ai tempi del Verona. Il club di De Laurentiis e quello di Commisso si affronteranno domani a Riyad nella semifinale di Supercoppa Italiana, e proprio nelle prossime ore in Arabia potrebbe esserci un incontro tra le società per capire i margini dell’operazione: la base del prestito va bene a tutti, ma la Fiorentina vorrebbe un obbligo di riscatto che il Napoli al momento non intende garantire. Insomma, c’è ancora da lavorare per sbloccare l’affare.

Napoli che nel frattempo prosegue i rapporti con il Nottingham Forest per Orel Mangala, centrocampista con qualità. Il club inglese sembra disposto a lasciarlo andare in prestito con diritto - aggiunge la Rosea -. Infine il tassello centrale, in pole ci sarebbero Theate del Rennes, ex Bologna e Perez dell’Udinese. Occhio, però, al sogno Chalobah del Chelsea, che ha voglia di giocare dopo mesi difficili.