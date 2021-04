Il nuovo Totò Di Natale: chiamatelo mister. Approda alla Carrarese. Le aperture

Ex attaccante, bandiera dell'Udinese (dove ha militato dal 2004 al 2016) e nella storia dell'Empoli (due le esperienze in azzurro, nella stagione 1996-1997 prima e dal 1999 al 2004 poi), sesto realizzatore di sempre del campionato di Serie A con 209 gol, il giocatore che ha segnato più gol nella massima serie nella decade 2010-2019 (125 reti all'ttivo) e vicecampione d'Europa con la nazionale italiana nel 2012: stiamo parlando di Antonio Di Natale.

Che ieri è stato scelto come successore di Silvio Baldini alla Carrarese, dopo le dimissioni del tecnico che per altro aveva allenato Di Natale a Empoli.

Prima esperienza da mister tra i pro per il classe '77, che in panchina aveva avuto solo esperienze allo Spezia come collaboratore tecnico e allenatore dell'Under 17.

Su questo, infatti, La Gazzetta dello Sport: "Carrarese: ecco Di Natale al debutto in panchina". Che aggiunge: "Antonio Di Natale è il nuovo allenatore della Carrarese. L’ex bomber di Empoli, Udinese e Nazionale prenderà il posto di Silvio Baldini sulla panchina azzurra (si è dimesso dopo 5 sconfitte consecutive), dopo l’esperienza nel settore giovanile dello Spezia (ha allenato l’Under 17). Di Natale ha firmato un contratto fino al termine della stagione".

"La Carrarese si affida a Totò Di Natale", così invece il Corriere dello Sport, che ha aggiunto: "La Carrarese prende atto delle dimissioni irrevocabili da Silvio Baldini, ringraziandolo in una nota per i tanti anni insieme e annuncia al suo posto l’ingaggio di Antonio Di Natale che inizia la carriera da allenatore. Il club chiederà una deroga al Settore tecnico per consentirgli, di assumere l’incarico".

Tuttosport infine: "Svolta Carrarese: tocca a Di Natale. "Dopo la quinta sconfitta consecutiva subita sabato a Gorgonzola contro l'Albinoleffe (3-0), due sole vittorie nelle 16 partite del girone di ritorno con appena 11 punti conquistati, la Carrarese ha accettato le dimissioni dell'allenatore Silvio Baldini, che dopo quattro stagioni lascia gli apuani, dimissioni già date all’inizio della crisi ma quella volta respinta. Stavolta no: il presidente Fabrizio Oppicelli e il dg Gianluca Berti hanno affidato la panchina ad Antonio "Totò" Di Natale (43 anni)", la chiosa.

Ricordiamo che, come ha comunicato il club apuano, "per il tesseramento del Sig. Antonio Di Natale saranno avviate le istanze del caso al Settore tecnico per consentirgli, in deroga, la possibilità di assumere compiutamente l'incarico".