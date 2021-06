Il (possibile) grande ritorno: il Parma aspetta Buffon. Le aperture dei quotidiani

Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, lo ha chiaramente detto: la pista Parma è un'ipotesi percorribile per l'ormai ex Juventus.

Con i ducali che adesso spingono e provano a chiudere in settimana con l'estremo difensore, che tornerebbe li, proprio dove ha iniziato la sua carriera da professionista.

In merito a ciò, ecco La Gazzetta dello Sport: "Parma, è già febbre-Buffon: mercoledì il sì del portiere?". "L’attesa della decisione, come sempre, si riempie di dettagli e indiscrezioni. Mentre Gigi Buffon sta ancora pensando se accettare o meno l’offerta del Parma, in città circolano voci, «un amico mi ha detto che un suo amico, che è amico di Gigi…», e strani avvistamenti, neanche si trattasse di un Ufo. L’unica certezza della quale si può dar conto è che il portierone sta riflettendo seriamente sulla proposta d’ingaggio che il d.t. Ribalta gli ha fatto su precisa indicazione del presidente Krause, e a questa proposta vanno unite le pressioni (quasi giornaliere) del neo-allenatore Maresca che a Buffon vorrebbe affidare il ruolo di leader del nuovo gruppo. Tra pochi giorni la soluzione del caso, anche se qualche indizio fa propendere per un esito positivo", la chiosa.

"Parma, braccia aperte a Buffon", così il Corriere dello Sport, che spiega: "Prima di acquistare il Parma lo scorso agosto il magnate americano Kyle Krause era un tifoso della Juve. Adesso che si ritrova in B e ha ingaggiato un allenatore giovane e di stampo internazionale come Maresca, si è messo in testa un’idea meravigliosa: riportare a Parma Gigi Buffon. Vent’anni dopo: Buffon passò infatti dal Parma alla Juve nell’estate del 2001. I contatti ci sono stati e sono in corso: Buffon è in vacanza nel suo buen retiro versiliese e Krause e il suo dt Javier Ribalta sono in pressing. Pronto c’è un biennale con tanto di robusto premio promozione e prospettiva di passare dietro una scrivania o nello staff tecnico".

Questo, invece Tuttosport: "Gigi-Parma: sì di cuore". Nel dettaglio: "Bello? No, bellissimo. Verrebbe da dire buffonesco se non suonasse maledettamente male, ma il senso sarebbe quello di “scelta degna di quel folle, romantico, temerario e fenomenale portiere che risponde al nome di Gianluigi Buffon ”, noto anche come Gigi. Nei prossimi giorni firmerà un biennale con il Parma, tornando a giocare per la società dove aveva iniziato la sua carriera, trent’anni fa (nel 1991, a tredici anni, nelle giovanili gialloblu) e dove è diventato professionista nel 1995, ventisei anni fa. Chiude il cerchio della sua carriera con una scelta di cuore, andando - da portiere più forte dell’era moderna del calcio - a giocare in Serie B, con l’obiettivo di riportare il Parma in A e disputarvi, quindi, il suo ultimo (davvero? Ormai nessuno ci mette la mano sul fuoco) anno da calciatore, nell’anno del Mondiale che potrebbe essere l’ultimo grande sogno da inseguire".

Eccoci poi alla stampa locale. La Gazzetta di Parma: "Il ritorno di Buffon? Non è fantascienza". "Torniamo a parlare di Gigi Buffon perché ormai gli indizi convergono e formano più di una prova del suo possibile ritorno a Parma. Il portiere è in vacanza nella ''sua'' Versilia e nei prossimi giorni assieme allo storico procuratore Silvano Martina dovrebbe incontrare la dirigenza crociata. L'idea ''meravigliosa'' di Kyle Krause potrebbe diventare realtà: probabile che a Buffon venga sottoposto un contratto biennale, ovviamente con corposo bonus in caso di promozione e con possibilità di cominciare proprio a Parma la carriera da tecnico o dirigente una volta appesi i guanti al chiodo", la chiosa.