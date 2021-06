Il ritorno di Carlo II di Madrid. Sacchi alla Gazzetta dello Sport: "Scelta giusta per Perez"

"Scelta giusta per Perez", titola stamane La Gazzetta dello Sport sul ritorno di Carlo Ancelotti a Madrid, commentato da Arrigo Sacchi. "Sapevo che il Real Madrid aveva in mente alcuni nomi di tecnici italiani, e tra questi c’era pure quello di Carlo", apre l'ex CT, che poi prosegue: "Conte e Allegri gli altri nomi? Credo proprio di sì. Pensavo che Carlo stesse bene all’Everton, ma poi se arriva il Real come si fa a dire no? Nella scelta è stato decisivo il fatto che Carlo conoscesse l’ambiente. Lui ha tanta esperienza, è un grandissimo tecnico, ha vinto ovunque: Italia, Inghilterra, Germania, Spagna e Francia".

Poi una battuta sui tanti tecnici italiani nella lista dei desideri del club più importante al mondo: "Io sono felice di questo, significa che il nostro calcio qualcosa di buono lo produce. Conosco bene la mentalità del Real Madrid, di cui sono stato direttore tecnico. So che cosa chiedono a un allenatore: non vogliono la vittoria senza merito, non vogliono trionfare attraverso la furbizia come spesso si fa in Italia".