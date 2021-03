Il rush finale verso la Serie A: in B è lotta aperta alla promozione diretta. Le aperture

Otto giornate al termine, poi la Serie B eleggerà le due promosse in Serie A: prima e seconda classificata si aggiudicheranno in immediato l'ingresso in paradiso, per una terza ci sarà la lotteria playoff. E se da un lato l'Empoli ormai da tempo sta primeggiando, dall'altro ci sono tante dirette concorrenti che tengono testa alla formazione azzurra.

Di questo, nella settimana che porta alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, hanno parlato sia La Gazzetta dello Sport che il Corriere dello Sport, con quest'ultimo che ha così aperto: "Lecce-Salernitana da A “scintille” dopo le soste". Nel dettaglio poi: "Sono state finora tre le soste in questa stagione e tre le ripartenze: la prima il 17 ottobre 2020, la seconda il 21 novembre 2020 e la terza il 16 gennaio 2021 post-natalizia. Chi ha fatto meglio tornando in campo e chi ha sofferto di più? La capolista Empoli e la Spal di Marino e ora di Rastelli hanno entrambe guadagnato 7 punti sui 9 disponibili. I toscani battendo il Pescara all’Adriatico, pareggiando a Cittadella e dilagando contro la Salernitana. La compagine emiliana pareggiando 3-3 col Pordenone in trasferta, battendo Pescara e Reggiana al “Mazza”. Alle spalle in questa speciale classifica dopo le pause del torneo troviamo il Chievo di Aglietti (blitz a Reggio Emilia di misura, ko in casa con il Lecce, gara giocata la settimana dopo per il rinvio del derby di Vicenza e successo sull’Entella): in tutto 6 punti. Proprio come il Lecce, attuale 2ª forza di B capace di riscattare la sconfitta di Brescia con una valanga di gol rifilati alla Reggiana (7-1) e la vittoria di misura al “Granillo” contro la Reggina. Stesso score per la Salernitana ora 3ª in classifica e attesa dal crash-test del “Via del Mare” venerdì sera a Lecce, spareggio per la promozione diretta. Castori ha raccolto 6 punti complici i successi contro il Pisa e la Cremonese all’Arechi, avversari piegati con i risultati rispettivamente di 4-1 e 2-1 prima di cadere malissimo - come detto - a Empoli. Sei punti sono il bottino anche del Pisa che di soste ha dovuto contarne anche per via dell’emergenza sanitaria. Ma restando a quelle da calendario, D’Angelo ha comunque messo assieme 6 punti con i successi di Reggio Calabria e all’Arena contro il Brescia, arrivati dopo la disfatta di Salerno".

La rosa invece: "Tutti pronti a sgommare". E sulla lotta promozione: "Finale che scotta: caccia aperta a Empoli e Lecce. Serie A diretta, playoff, salvezza. Otto turni che promettono spettacolo".