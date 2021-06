Il senso di Ferrero per il passato blucerchiato. Il Secolo XIX: "Ora cerca l'intesa con Faggiano"

Massimo Ferrero e il legame col passato blucerchiato. Il presidente ha un debole per i tecnici che da giocatori hanno militato nella Samp e tende a preferirli ad altri: non a caso, con D'Aversa, sono quattro su sette quelli che hanno indossato in passato la maglia blucerchiata. In realtà tre: D'Aversa, Zenga e Montella. Mihajlovic se l'è trovato lì dalla precedente gestione Garrone. Ma tra gli addetti ai lavori, si è sparsa la voce circa la nota di merito agli occhi di Ferrero dopo aver militato nel Doria.

Intanto ieri Carlo Osti ha firmato un biennale, fino al giugno 2023, superando i dieci anni alla Samp. Il dirigente potrebbe assumere l'incarico di direttore di tutte le aree tecniche dei blucerchiati, in attesa dell'arrivo di Faggiano, per il quale Ferrero e Preziosi trattano da settimane cercando di trovare l'intesa.