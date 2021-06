Il titolo del fondo di Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Ho ripensato a Morosini"

"Ho ripensato a Morosini". E' questo il titolo del fondo proposto da Ivan Zazzaroni oggi sul Corriere dello Sport. In prima pagina il direttore del quotidiano si esprime così: "Un miracolo, il più autentico dei miracoli. La prima speranza nell'immagine che ha invaso il mondo, sorprendendoci e sembrandoci meravigliosa dopo quei terribili e infiniti minuti d'angoscia e lacrime: Christian portato via in barella, la mano sinistra appoggiata sulla fronte e la destra al petto, gli occhi semiaperti. Il momento esatto in cui abbiamo capito che pregare aveva ancora senso".