Il Torino cala i suoi assi. La Gazzetta dello Sport: "Belotti-Sanabria contro il Sassuolo"

Voleva esserci a tutti i costi, Andrea Belotti, che nonostante i soli quattro allenamenti nelle gambe da quando è rientrato dallo stop forzato per Covid sarà titolare questo pomeriggio contro il Sassuolo. Lo si apprende da La Gazzetta dello Sport: la condizione non è ottimale e il Gallo difficilmente reggerà per novanta minuti, ma la sua voglia e la sua forza di volontà sono state più forti delle difficoltà. Ieri Nicola lo ha provato in coppia con Sanabria, e tutto lascia presagire che saranno loro due a guidare l'attacco granata contro i neroverdi. Sarà la prima in assoluto per questo tandem inedito, sul quale si poggia il progetto granata ricalibrato con l'ultimo mercato invernale. A tutto questo va aggiunta una cabala di buon auspicio: il Sassuolo è infatti la vittima preferita in Serie A di Belotti, che agli emiliani ha rifilato sette gol e tre assist nelle ultime sette sfide.