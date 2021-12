Il Torino vuole trattenere Pobega. Tuttosport: "Il Milan chiede 40 milioni. Bremer la chiave?"

Il Torino ha già bussato alla porta del Milan per avviare un dialogo che conduca alla permanenza di Tommaso Pobega in granata. La richiesta dei rossoneri, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, è stata piuttosto spiazzante: 40 milioni di euro o niente. Si tratterebbe, a detta del quotidiano, di una strategia precisa di Maldini e Massara, che vorrebbero costringere Cairo a considerare uno scambio con Gleison Bremer. Gli intrecci di mercato tra i due club non si fermano a questi due nomi: al Toro piace anche Rade Krunic, mentre il Diavolo osserva con attenzione le evoluzioni legate al futuro di Belotti, in scadenza di contratto il prossimo giugno.