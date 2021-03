Immobile a secco da 5 turni. Corriere dello Sport: "Tornare al gol per la volata Champions"

Ciro Immobile ha preparato i piani di riscossa con la voglia di tornare in Champions al più presto, scrive il Corriere dello Sport. Ha riposato a Monaco e si è caricato per Udine. Immobile è a secco da cinque gare ma l'Udinese l'ha colpia nove volte in undici partite. Rimanere così tanto a secco non gli succedeva da maggio 2019 quando non segnò in A per sette partite. Non è nuovo a momenti di stallo, ma si è sempre rigenerato. La Lazio, senza il suo bomberissimo, soffre. Ha perso tre partite delle ultime cinque giocate in campionato. La volata Champions e la corsa all'Europeo. E' il momento ideale per tornare a colpire. Udine è trampolino per il futuro di Ciro.