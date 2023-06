Incredibile Kean, Tuttosport: "L'attaccante bianconero lascia l'Under 21. L'Europeo non lo attira"

Il commissario tecnico Nicolato sperava di contare su Moise Kean . E invece a seguito di un confronto sincero con lo staff tecnico, l'attaccante bianconero ha dichiarato l'intenzione di lasciare il ritiro dell'Italia Under 21 "causa indisponibilità" - rivela Tuttosport. Non c'entra alcun infortunio: il centravanti classe 2000 ha spiazzato tutti, rinunciando di sua spontanea volontà all'Europeo. Al suo posto avanza nelle gerarchie Pietro Pellegri, che dopo svariati stop per infortunio col Torino vuole risollevarsi con gli Azzurrini.