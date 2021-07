Ingaggio, durata, clausola. QS-La Nazione: "Fiorentina, sfida a poker per il rinnovo di Vlahovic"

Sulle pagine odierne del QS-La Nazione viene fatto questa mattina un punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic: la Fiorentina sul conto del serbo è pronta a gettare le basi per la trattativa che, nelle intenzioni dei viola, dovrà portare al rinnovo. Si va dal prolungamento dell’accordo in essere fino al giugno 2025 al nuovo ingaggio che proietterebbe il classe 2000 dagli attuali 800mila euro stagionali a uno stipendio da top player. Nel mezzo però c’è la clausola rescissoria. E’ evidente che il club punti a una clausola più ’forte’ possibile in chiave economica, mentre il giocatore e il suo entourage sono pronti a firmare anche davanti a un vincolo di cessione meno ’blindante’.