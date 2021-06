Inizia l'Europeo. La Repubblica: "È una pagina di storia, il passo decisivo verso la normalità"

"È una pagina di storia, il passo decisivo verso la normalità" scrive La Repubblica in vista dell'inizio dell'Europeo. Tutte le strade...partono da Roma. Ci siamo, oggi inizia il primo Europeo itinerante della storia con Italia-Turchia ad aprire le danze all'Olimpico. Il torneo che inizia quest'oggi è determinante in chiave sportiva e sociale. "Ed è una buona cosa - scrive Condò - che il primo pubblico riammesso sia quello familiare ed entusiasta delle nazionali". L'Italia entra in un torneo accompagnata da un grande consenso che forse ha un solo precedente, quello di Italia '90. E dunque, a maggior ragione, attenzione ai pericoli. Quanto fatto sin qui da Mancini, simile a un club, è promettente. Conclude il giornalista: "Luca Vialli ha detto che in questa fase della sua vita vorrebbe essere di ispirazione, ed è bastato ascoltarlo per avere voglia di scendere in campo. Noi. Figuriamoci loro".