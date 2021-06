Insigne, notte di magie. Il Mattino: "Primo gol in una fase finale e prestazione da leader"

"Primo gol in una fase finale e prestazione da leader", titola Il Mattino su Lorenzo Insigne. Se gli concedi un millimetro si prende un chilometro, dilatando ogni spazio: la magia sul terzo gol racconta alla perfezione questa attitudine alla spietatezza. E' la notte di Lorenzo, speriamo solo la prima di questo Europeo. A trent'anni è la sua prima grande occasione, la prima da titolare in una fase finale di un grande torneo. E Insigne ha ricambiato la fiducia di Mancini, con un gol delizioso e una prestazione in cui non si è mai tirato indietro. Su e giù per la fascia per 80 minuti, poi il tiro a giro e la rete che manda ko la Turchia. E' stato leader tecnico, con corse e ripiegamenti: alla faccia di chi dice che si può fare a meno di lui anche nel Napoli.