Insigne prepara il bis. Corriere dello Sport: "Versione torero per cancellare brutti ricordi"

Un altro gol, questa volta per la finale. Non sarebbe male, per Lorenzo Insigne: il dieci azzurro - scrive oggi il Corriere dello Sport - a Wembley dovrà incantare come gli è riuscito contro il Belgio (e un po' meno con l'Austria). Questa volta combinerà con Emerson, e non con Spinazzola: nel mirino c'è il terzo gol all'Europeo, che gli consentirebbe di agganciare Cassano e Balotelli in vetta alla classifica dei marcatori azzurri nel torneo. Questa sera, con un colpo di spazzola, cercherà di cancellare i brutti ricordi spagnoli, risalenti a quel settembre 2017 in cui Ventura gli chiese di sacrificarsi da terzino: finì malissimo, 3-0 per le Furie Rosse e primo passo verso il patatrac contro la Svezia.