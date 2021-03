Inter a due facce. CorrSera: "Conte comanda la Serie A mentre Suning cerca soci o compratori"

"Conte comanda la Serie A mentre Suning cerca soci o compratori". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica all'Inter al suo interno. I nerazzurri in testa alla classifica ci arrivano dopo un percorso di crescita non ancora completato, ma che ha portato maggior velocità alla sua auto. Il tecnico ha rispolverato un'idea un po' vintage e, nonostante calendari complessi, coppe e pandemia, la formazione titolare è stabile: squadra che vince non si cambia. Suning.com è stata venduta per il 23% al governo cinese con un'iniezione da 1,9 miliardi che non finiranno nelle casse dell'Inter, ma potrebbero portare entro il 16 marzo al pagamento degli stipendi di gennaio. Intanto Bc Partners è arrivato ad offrire 800 milioni, ora Zhang dovrà scegliere se cedere tutto il club o solo una quota.