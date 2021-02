Inter, alle 15 arriva il Genoa a San Siro. Tuttosport: "E' come il derby!"

Impegno casalingo per l'Inter di Antonio Conte. La squadra nerazzurra scenderà in campo alle 15 a San Siro contro il Genoa di Davide Ballardini. Un esame importante per Handanovic e soci che se la vedranno contro una formazione in forma e che si è dimostrata capace di mettere in difficoltà anche avversari di valore. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Inter, è come il derby!".