Inter Campione, La Gazzetta dello Sport: "Lukaku in auto guida i caroselli"

"Lukaku in auto guida i caroselli", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il re è sceso in piazza, accanto al suo popolo. Per le strade come in campo, Romelu Lukaku è stato ancora una volta trascinatore. Lukaku ha scelto di scendere per le strade in macchina, festeggiando con i tifosi il suo primo titolo italiano. Tutt'altro che nascosto, si è messo in auto con gli amici più fidati e dal tetto panoramico, con la sua maglia in mano, ha cominciato a cantare. Romelu adora la passione della gente, si sente fortunato, non speciale. Decine di auto hanno seguito la sua: il capopopolo in testa, scortato dall'amore della sua gente. Un gesto liberatorio per festeggiare il primo titolo da protagonista.