De Canio: "Barella, Lukaku e Lautaro i tre protagonisti dello Scudetto dell'Inter"

Intervenuto a Maracanà su TMW Radio, mister Luigi De Canio ha analizzato così la rosa nerazzurra che ha vinto lo Scudetto: "Barella, Lukaku e Lautaro per me sono i tre protagonisti principali di questo Scudetto nerazzurro. Sono però sempre convinto che quando si vince, vince una società al completo, perché è quella che fa le cose per bene e mette l'allenatore nelle condizioni di lavorare al meglio. Non si vince mai per caso e da soli. E anche l'evoluzione di Eriksen ha inciso", le sue dichiarazioni.

