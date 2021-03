Inter, dubbio Eriksen. Tuttosport: "Conte si gioca la carta Gagliardini"

Dalla grande abbondanza al piano C, o forse sarebbe meglio dire G, come Gagliardini. Così scrive Tuttosport in vista di Torino-Inter, con i nerazzurri che dovranno fronteggiare un emergenza a centrocampo. Con Vidal out per infortunio al ginocchio con annessa operazione chirurgica, sarebbe toccato a Eriksen. Il danese però ieri mattina non ha preso parte all'allenamento a causa di una leggere infiammazione al ginocchio sinistro, svolgendo del lavoro personalizzato. Niente di grave, ma a 48 ore dalla gara contro il Torino è evidente che Conte potrebbe scegliere di lasciare fuori Eriksen e buttare dentro Gagliardini. E' da un mese che siede in panchina ed è pronto a scendere in campo, solo se le condizioni di Eriksen non fossero migliorate.