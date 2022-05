Inter, Handanovic ha accettato il taglio dell’ingaggio. Gazzetta: “Perisic deve ancora decidere”

La Gazzetta dello Sport fa il punto dei rinnovi in casa Inter. Riguardo a Ivan Perisic, non pensano tanto i 33 anni quanto i paletti rigidi dei nerazzurri sul futuro monte ingaggi. Dovrà abbassarsi di una trentina di milioni, non pochi. Dopo le chiamate informali delle ultime settimane, ci si rivedrà a fine stagione per tirare una riga: dentro o fuori. Al momento, esiste distanza tra il biennale che vorrebbe lui, a sei milioni, e il biennale che mette sul tavolo l’Inter, a quattro più bonus, ma la situazione può evolversi. Quanto a Samir Handanovic, invece, lo sloveno è pronto a dividere l’appartamento con Onana, futuro collega. Per questo ha praticamente detto sì alla sforbiciata sull’ingaggio che passerà da 4,2 milioni a 3 circa.