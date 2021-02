Inter, il QS e i problemi di Suning: "Servono soldi, Zhang cede le azioni del colosso di famiglia"

"Servono soldi, Zhang cede le azioni del colosso di famiglia". Questo il titolo che il QS nell'edizione odierna dedica ai nerazzurri all'interno. Nella speranza di recuperare una cifra vicina al miliardo e mezzo di dollare, è in vendita il 20/25% del Suning.com. Saranno aziende legate al governo di Pechino a subentrare. L'Inter fino al 31 marzo ha tempo per trovare un accordo con l'Uefa per evitare l'esclusione dalle prossime coppe europee. Ad oggi mancano gli stipendi da novembre 2020 a gennaio 2021 ed è difficile trovare finanziatori per un prestito da 200 milioni di euro. L'unica trattativa in piedi è quella con Bc Partners che ha messo sul piatto 750 milioni.