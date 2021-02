Inter-Juve, decide CR7. Il Messaggero: "E Conte paga caro l'assenza di Lukaku"

Anche Il Messaggero dedica spazio alla semifinale d'andata tra Inter e Juve. "E Conte paga caro l'assenza di Lukaku" scrive il quotidiano in edicola oggi. In una sola notte Cristiano Ronaldo si prende una bella rivincita. E con lui la Juventus e Andrea Pirlo, che soltanto due settimane fa erano stati abbattuti a San Siro, in campionato, da un'Inter perfetta. Anche se per la Vecchia Signora, a dire il vero, le cose non si sono messe subito bene. Si ha la sensazione che si possa assistere alla seconda sconfitta stagionale su due della Juventus contro i rivali di sempre, ma a svegliare i bianconeri ci pensa nientepopodimeno che Cristiano Ronaldo. Il portoghese nel giro di 9' firma il pareggio su rigore e raddoppia approfittando di un bruttissimo errore di Bastoni con Handanovic che si fa sorprendere lasciando sguarnita la porta. Un duro colpo per i nerazzurri. Le due assenze per squalifica, Hakimi e Lukaku, si fanno sentire, eccome. L'Inter paga a caro prezzo l'assenza del belga. Senza di lui Conte non ha punti di riferimento in avanti.