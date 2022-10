Inter ko con la Roma, Sconcerti sul CorSera: "Inzaghi ha problemi più grandi di lui"

"Inzaghi ha problemi più grandi di lui". Lo scrive Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, che sulle pagine del quotidiano analizza il ko dei nerazzurri di Simone Inzaghi contro la Roma. "Inter-Roma assomiglia ad una svolta per entrambe le squadre" - scrive -. "La stagione dell'Inter declina in un mare di problemi, quella della Roma lascia da parte vecchi argomenti di personalità e porta la squadra dentro la parte migliore del campionato".

"L'Inter non ha avuto fortuna, ma la Roma è stata migliore", scrive Sconcerti prima di concludere: "Se c'è una responsabilità di Inzaghi deve essere totale, deve partire dalla psicologia di squadra e abbracciare quella incerta della società. Ma Inzaghi non mi sembra all'altezza di problema grandi come quelli dell'Inter in adesso".