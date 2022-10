Inter, Lautaro c'è. Tuttosport: "Contro il Barca, dall'inizio Correa con Dzeko o Martinez"

Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve sulla coppia offensiva che questa sera partirà dall'inizio contro il Barcellona. Lautaro Martinez è stato sottoposto a esami strumentali che hanno escluso danni al flessore sinistro, ma sarà la rifinitura di questa mattina a dare conferme a Inzaghi sulle sue condizioni. Se il Toro non dovesse sentirsi al meglio, sarà Dzeko a partire al fianco di Correa. Lautaro, però, vuole quantomeno entrare a gara in corso con l'obiettivo di fare nuovamente sognare i 72 mila attesi a San Siro, ipotecando una qualificazione ad oggi poco pronosticabile. Lo riporta il Tuttosport.