Inter, lo scudetto di Conte. Corriere della Sera: "Patto di ferro con i giocatori

Patto di ferro tra Antonio Conte e i suoi giocatori. Così scrive il Corriere della Sera sull'Inter che oggi a Udine cerca un’accelerata e una conferma. Nonostante il derby di Coppa Italia all’orizzonte, Conte non si fida e conferma in blocco la formazione che ha battuto la Juve. In campo l’Inter viaggia al massimo, fuori è incagliata in una vendita societaria che si trascinerà per un mesetto buono. Conte a più riprese ha spiegato di non aspettarsi nulla, con la squadra ha un rapporto chiaro e i giocatori, nell’attesa di ricevere le mensilità arretrate in arrivo nelle prossime settimane, seguono ciecamente il tecnico, un patto di ferro.