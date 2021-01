Inter-Milan, il derby della rissa. La Gazzetta dello Sport: "Decide Eriksen"

vedi letture

"Lo ricorderemo come il derby della rissa", scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport, che fa ovviamente riferimento al battibecco dai toni molto accesi tra Ibrahimovic e Lukaku. Il giallo rimediato in quell'occasione costerà al belga la semifinale, al pari di Hakimi: "A Zlatan il cartellino è costato ancora di più - si legge -, perché al 13' della ripresa ne ha preso un secondo, sull'1-1". Episodio che ha dato slancio ai nerazzurri, che in pieno recupero hanno ribaltato il match con la poetica e imprevedibile sentenza di Eriksen, "l'incompreso con la valigia in mano".

L'Inter ieri ha meritato oltre le isterie, grazie anche al suo allenatore: "Conte, che si è schiantato spesso contro squadre chiuse, come l'Udinese, nel rispetto dogmatico del 3-5-2, ieri, nella ripresa, ha osato opportunamente il 4-3-1-2, con un ottimo Sanchez dietro alla LuLa e ha sbancato". Questa, dunque, è "una via che merita di essere battuta con più convinzione, un modulo che potrebbe far rifiorire lo stesso Eriksen". A patto che resti, ovviamente.