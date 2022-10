Inter, oggi incontro con Skriniar. Gazzetta: "C'è fiducia ma ci sono anche altri nomi"

Come riporta accuratamente La Gazzetta dello Sport, in casa Inter andrà in scena oggi un incontro tra l’ad Beppe Marotta e l’entourage di Milan Skriniar. I nerazzurri sono fiduciosi di strappare il sì del giocatore, offrendo una cifra da top di 6,5 milioni, allineando lo stipendio a quello di Lautaro Martinez, un altro pilastro del progetto interista. Nel frattempo però, nonostante l’ottimismo per lo slovacco, Ausilio è stato anche a supervisionare altri profili. Piacciono Diakhaby del Valencia, in scadenza di contratto, e l’ex Barcellona e Bayern Niamzou, che però costa abbastanza. Mentre in Italia, un nome che interessa è quello di Rodrygo Becao, centrale dell’Udinese in scadenza nel 2024 che non intende fermarsi a Udine. Ma tutto dipenderà ovviamente - si legge - dall'incontro con Milan Skriniar.