Inter, ora tre addii per l'assalto a Gudmundsson. E intanto si fa cassa con Satriano e Agoumé

L'Inter sta facendo cassa e non perde di vista Albert Gudmundsson. L'islandese ha qualità che nessuno ha in questo momento nella rosa dell'Inter, è bravo a creare la superiorità numerica, e potrebbe diventare quello che El Tucu Correa non è mai riuscito a essere. Secondo La Gazzetta dello Sport, per trovare l'intesa con il Genoa, che chiede 30 milioni, bisogna cedere. E l'Inter ha iniziato con le cessioni di Satriano e Agoumé, dai quali arriveranno circa 8 milioni di euro: 6 milioni dal Brest per il primo, 2 dal Siviglia per il secondo.

Per arrivare a Gud però servono anche le partenze di Marko Arnautovic e Angel Correa. La cessione dell'austriaco non è scontata, mentre l'argentino non rientra nei piani e ha delle richieste in Turchia. Senza dimenticare Valentin Carboni, sempre più vicino all'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi: pronto il rinnovo prima della partenza in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.