Inter, patto dell'umiltà. Gazzetta: "Due faccia a faccia nello spogliatoio per la svolta"

Non solo un confronto, ma più incontri decisivi per svoltare la stagione. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi mette in evidenza i momenti chiave con cui l’Inter ha superato il periodo nero iniziale. Negli ultimi tempi infatti, sono andati in scena due faccia a faccia decisivi per la squadra: uno dopo la pausa per le nazionali, l’altro dopo la sconfitta con la Roma. Così l’Inter ha avuto modo di confrontarsi e rimettersi in carreggiata. Tre sono stati i temi essenziali: il primo riguarda gli atteggiamenti. C'era nervosismo da parte di troppi elementi, un linguaggio del corpo che non produceva nulla di buono. Non tutti reagiscono bene ad un rimprovero, ecco perché la squadra ha voluto eliminare le sceneggiate eccessive, come facevano prima Barella e Brozovic con le sbracciate.

Un altro punto affrontato è stato il gioco di squadra. Nel senso che troppo spesso i singoli tentavano di risolvere da soli le partite, approccio sbagliato. Adesso ognuno nella squadra è più al servizio di tutti, la musica è cambiata.

Infine, ultimo tema è stato accettare l’avversario. Lo dimostrano i match con Sassuolo e Barcellona, dove l’Inter ha subito il possesso avversario volontariamente, accettando di soffrire, senza voler per forza fare la partita da padrona. Prima l’Inter si scioglieva nelle difficoltà, adesso invece va oltre. Così la stagione, scrive la Rosea, è decollata.