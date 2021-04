Inter, vincere per far mollare le altre. La Gazzetta dello Sport: "Conte alla rovescia"

Tocca all'Inter rispondere contro il Cagliari al successo del Milan per riportarsi a +11 in classifica e provare a far mollare gli altri, come dichiarato in conferenza stampa da Antonio Conte. Ed è sul cognome dell'allenatore nerazzurro che La Gazzetta dello Sport gioca, facendo partire il countdown scudetto: "Conte alla rovescia".