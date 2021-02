Inter, vittoria netta contro la Fiorentina. Tuttosport: "Troppa differenza di cilindrata"

Tuttosport in edicola oggi si sofferma sul successo dell'Inter in casa della Fiorentina. "Troppa differenza di cilindrata" scrive il quotidiano. I nerazzurri sbancano Firenze dopo 7 anni (c'era Mazzarri in panchina) e per la prima volta in stagione si è regalata un paio di notti in vetta alla classifica, in attesa di Milan-Crotone. "Vittoria grassa e grossa al di là del punteggio: senza i miracoli di Dragowski, i gol sarebbero stati molti più dei due segnati da Barella e Perisic. Troppo diversa la cilindrata tra le due squadre". Il tecnico dei Viola ha dovuto rinunciare, oltre a Milenkovic e Castrovilli (squalificati), anche a Ribéry (che non ha superato il provino pre-partita) nonché, a sorpresa, Caceres anche lui finito ko nella rifinitura per un guaio alla schiena. Scrive ancora il quotidiano: "La gara della Fiorentina può essere liofilizzata in un flash, l’azione nata sull’iniziativa di Martinez Quarta (tunnel a Perisic) che ha portato al tiro di Bonaventura deviato sulla traversa da Handanovic. Bravissimo il capitano a dire no pure a Biraghi sulla ribattuta: sarebbe stato difficile riscattarsi meglio dopo la topica di martedì con la Juve in Coppa Italia". Handanovic che ha mantenuto la porta inviolata per la 4ª gara consecutiva in A, dopo le sfide con Udinese, Juventus e Benevento. Segnale importante, anche questo, per lo Scudetto.